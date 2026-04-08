Полный привод — это не всегда дорого: четыре кроссовера до 3 миллионов

Топ-5 самых доступных полноприводных кроссоверов в России

Полноприводные автомобили в России по-прежнему в тренде, и статистика это подтверждает: по данным «Автостата», в 2025 году на них пришлось целых 40% всех продаж. Причём выбор таких моделей растёт, хотя их цена часто отпугивает. Но, как выясняется, даже за три миллиона рублей сегодня можно найти вполне достойные варианты. Autonews.ru отобрал несколько кроссоверов с приводом на все колёса, которые будут актуальны в апреле 2026 года.

Haval Jolion – самый доступный вариант

Звание самого бюджетного полноприводника сейчас удерживает Haval Jolion. После мартовского обновления он получил модернизированный 1,5-литровый мотор на 150 лошадиных сил, соответствующий стандарту Евро-6. С этим агрегатом разгон до сотни занимает 9,1 секунды, а максималка выросла до 190 км/ч. Цена начинается от 2 599 000 рублей.

В базе уже есть камера заднего вида, круиз-контроль, однозонный климат и тканевая отделка салона. Собирают этот кроссовер, кстати, в Тульской области.

Tenet T4 и Belgee X70: китайские корни

За 2 659 000 рублей предлагается Tenet T4. Полный привод у этой модели появился только в декабре 2025-го, и в продаже на апрель 2026 года он есть лишь в одной комплектации – «Прайм». Зато можно докупить систему кругового обзора, обогрев всех рядов сидений и двухзонный климат.

Машина калужской сборки, а платформу она унаследовала от Chery Tiggo 4, который, между прочим, никогда не предлагался с 4WD.

Ещё один вариант – Belgee X70, который является аналогом Geely Atlas. Его обновили в конце 2025 года, и полный привод доступен аж в трёх комплектациях. Даже в самой простой из них есть двухзонный климат, подогрев сидений спереди и сзади, цифровая приборка и круиз-контроль. Стартовая цена – 2 806 990 рублей.

Правда, есть нюанс: мощность полноприводной версии снизили со 177 до 150 л.с. Скорее всего, это связано с изменениями в утилизационном сборе, где льготы теперь распространяются на машины мощностью менее 160 «лошадей».

Solaris HC с классическим автоматом

Если предпочитаете классическую гидромеханическую коробку, то можно обратить внимание на Solaris HC. За 2 920 000 рублей предлагается версия с 1,6-литровым двигателем на 121 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Этот кроссовер замыкает подборку доступных полноприводников, предлагая более традиционную, хотя и менее мощную, силовую установку.