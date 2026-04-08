Этот кроссовер россияне покупают в разы чаще, чем год назад

Эксперт Целиков: Продажи Audi в России идут вверх

Продажи новых автомобилей Audi в России в первом квартале этого года показали любопытную картину. В январе – марте 2026 года на российский учет встало 2339 новых автомобилей Audi. Это в 5,5 раз больше, чем в первом квартале прошлого года (420 шт.). Абсолютным лидером спроса стал кроссовер Q5, который разошелся тиражом в 1178 штук. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Вообще, динамика просто поражает: если годом ранее за тот же период нашли своих владельцев лишь 70 таких машин, то сейчас рост измеряется не процентами, а именно в разы.

Audi Q5

Вслед за флагманом расположились другие модели немецкого бренда. Audi Q3 заняла вторую строчку с 350 проданными экземплярами, а седан A5 замкнул тройку с результатом в 344 единицы. Любопытно, что в первую пятерку вошли преимущественно кроссоверы: Q8 и Q7 разошлись тиражом 95 и 89 штук соответственно.

Audi Q3

Audi A5

Более 80% всех новых Audi, появившихся на российском рынке за отчетный период, собраны в Китае.