Названы пять подешевевших «секонд-хендов» среди автомобилей

Китайские авто в среднем дорожают, а Geely, Tank и Jaecoo теряют в цене до 4,7%

После всплеска цен в начале года российский рынок подержанных автомобилей пошел на небольшую коррекцию.

Как выяснили эксперты «Авто.ру Бизнес», лишь на 2%, до 2,39 млн рублей, увеличилась средняя стоимость иномарки.

Исключение составили китайские бренды: их доля на вторичке выросла сразу на 8%, а средний ценник поднялся на 2%, до 2,26 млн рублей. Для сравнения: обычные иномарки (не из КНР) сейчас стоят в среднем 2,39 млн рублей, а отечественные Лады– 733 тысячи. Заметно, что «китайцы» на вторичке вдвое моложе остальных иностранных авто – им меньше пяти лет.

Тем временем некоторые модели заметно упали в цене. Абсолютным лидером по удешевлению стал седан Geely Emgrand, потерявший 4,7% и стоящий теперь 1,55 млн рублей. Следом идет мощный внедорожник Tank 500 (минус 3%, цена – 4,88 млн). Также в минус ушли ЗАЗ Chance (-2,4%, 234 тыс. рублей), кроссовер Jaecoo J7 (-2,2%, 2,45 млн) и Lada 2115 (-2%,231 тысяча).

Дешевле всего подержанные автомобили стали в Кировской области, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. А вот в Самарской и Ярославской областях, Пермском крае и Удмуртии цены, наоборот, выросли. В Москве и Санкт-Петербурге рост оказался минимальным – около 2%.

«За рулем» можно читать и в Телеграм