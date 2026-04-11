Как не «убить» тормоза на тяжелом внедорожнике: инструкция от механиков
11 апреля
Ладу Азимут заморозили, а Волга рассекретила вторую модель С50
11 апреля
Ладу Азимут заморозили, а Волга рассекретила вторую модель С50
Самые важные для автомобилистов события в новом...
Интерьер Hyundai Creta
11 апреля
Полный привод и классический автомат — отличный кроссовер за полтора миллиона
Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые...

Как не «убить» тормоза на тяжелом внедорожнике: инструкция от механиков

Эксперты Brannor: как продлить ресурс важным компонентам на внедорожниках

Эксперты компании Brannor дали несколько практических советов для владельцев внедорожников и кроссоверов. Речь идёт о том, как сохранить тормозную систему, которая на таких машинах изнашивается куда быстрее из-за их большого веса и специфических условий езды.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Скорость на «платках» увеличат!
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...

Первое и главное правило – не экономить на самих тормозах. Специалисты советуют сразу ставить усиленные компоненты, сделанные из высокоуглеродистого чугуна. Такие диски лучше справляются с нагрузками. Отвод лишнего тепла, который критически важен для эффективного торможения, улучшают перфорация и насечки на рабочей поверхности.

Рекомендуем
Сотрудник ГАИ накосячил при оформлении аварии: как взыскать ущерб?

Колодки тоже должны быть качественными, способными сохранять постоянное трение независимо от того, холодные они или раскалённые. Кстати, про суппорты тоже забывать не стоит – их нужно обслуживать чаще, чем на обычных легковушках.

Ну и конечно, многое зависит от того, как вы управляете машиной. Механики прямо говорят: после серии активных торможений, например на спуске с горы или при буксировке, дайте системе остыть. Не держите ногу на педали без необходимости, лучше используйте торможение двигателем.

В общем-то, эти нехитрые приёмы помогают значительно отодвинуть визит на сервис и чувствовать себя увереннее в дальней дороге.

Источник: Quto
Ушакова Ирина
Фото:freepik / jcomp
11.04.2026 
