Компания Honda оказалась в центре скандала: под подозрением 5 моделей

В США владельцы автомобилей Honda подали в суд на компанию из-за белой краски

Коллективный иск против американского подразделения Honda, который ранее был отклонён, снова оказался в суде. Всё началось ещё в 2024 году, когда группа владельцев обвинила автопроизводителя в использовании некачественного лакокрасочного покрытия. По их словам, белая краска на машинах слишком быстро начинает шелушиться и отставать от кузова.

В прошлом году суд первой инстанции не нашёл в этом серьёзного повода для беспокойства, посчитав дефект чисто косметическим. Однако апелляционная инстанция дала иску второй шанс, и теперь дело рассматривается заново. Истцы настаивают, что проблема куда глубже: лакокрасочное покрытие не просто теряет вид, а может пузыриться и отслаиваться настолько рано, что это потенциально угрожает целостности металла кузова. По их версии, коррозия становится лишь вопросом времени.

Что известно о скрытии информации о дефекте

Причём, как следует из материалов дела, компания могла знать о неустойчивости этого типа покрытия ещё с 2012 года. В реальности, по утверждению владельцев, информация от покупателей тщательно скрывалась. Судьи отклонили ключевой аргумент защиты о пропуске срока давности, указав на важный нюанс: отсчёт начинается не с даты покупки автомобиля, а с момента, когда дефект был впервые обнаружен его владельцем.

Под подозрение попали конкретные модели, выпускавшиеся с 2013 года и позже. В список вошли пять автомобилей: минивэн Honda Odyssey, кроссоверы Honda Pilot и Honda HR-V, хэтчбек Honda Fit, а также премиальный внедорожник Acura MDX.