Названы самые доступные рамные внедорожники в России: список из 5 моделей

Эксперты перечислили 5 самых доступных рамных внедорожников на рынке России

Даже с бюджетом в два миллиона рублей можно уехать из автосалона за рулём нового внедорожника. Правда, выбор будет почти полностью отечественным. Самый доступный вариант – легендарный УАЗ Хантер, который начинается от 1,72 миллиона. По сути, это глубоко модернизированный наследник УАЗ-469, сохранивший его ключевые черты: лонжеронную раму, двухступенчатую раздатку и неразрезные мосты для бездорожья.

Чуть дороже, от 1,93 млн, обойдётся более современный и просторный Патриот, хотя автоматической коробки передач у него по-прежнему нет.

Зато переключение на иномарки моментально увеличивает ценник в полтора-два раза. К примеру, за культовый Suzuki Jimny, который сейчас везут по параллельному импорту, просят уже от 3 до 3,9 млн рублей. Компактный «японец» тоже построен на неразрезных мостах и славится феноменальной проходимостью.

Если хочется машину побольше, можно присмотреться к китайским моделям. Oting Paladin, созданный на платформе Nissan Terra и с мотором Mitsubishi, предлагается от 4 миллионов.

Ещё один габаритный претендент – Haval H5. Он привлекает очень просторным салоном и огромным багажником. Технически эта модель родственна пикапу GWM Poer King Kong, так как они используют общую платформу.

Вообще, при бюджете до четырёх миллионов и готовности рассматривать подержанные автомобили, вариантов становится несоизмеримо больше. На вторичном рынке открывается доступ к проверенным временем пикапам и внедорожникам от Toyota или Mitsubishi.

УАЗ Хантер
УАЗ Патриот
Suzuki Jimny
Oting Paladin
Haval H5

Лежнин Роман
