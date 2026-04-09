Названы самые доступные рамные внедорожники в России: список из 5 моделей
Даже с бюджетом в два миллиона рублей можно уехать из автосалона за рулём нового внедорожника. Правда, выбор будет почти полностью отечественным. Самый доступный вариант – легендарный УАЗ Хантер, который начинается от 1,72 миллиона. По сути, это глубоко модернизированный наследник УАЗ-469, сохранивший его ключевые черты: лонжеронную раму, двухступенчатую раздатку и неразрезные мосты для бездорожья.
Чуть дороже, от 1,93 млн, обойдётся более современный и просторный Патриот, хотя автоматической коробки передач у него по-прежнему нет.
Зато переключение на иномарки моментально увеличивает ценник в полтора-два раза. К примеру, за культовый Suzuki Jimny, который сейчас везут по параллельному импорту, просят уже от 3 до 3,9 млн рублей. Компактный «японец» тоже построен на неразрезных мостах и славится феноменальной проходимостью.
Если хочется машину побольше, можно присмотреться к китайским моделям. Oting Paladin, созданный на платформе Nissan Terra и с мотором Mitsubishi, предлагается от 4 миллионов.
Ещё один габаритный претендент – Haval H5. Он привлекает очень просторным салоном и огромным багажником. Технически эта модель родственна пикапу GWM Poer King Kong, так как они используют общую платформу.
Вообще, при бюджете до четырёх миллионов и готовности рассматривать подержанные автомобили, вариантов становится несоизмеримо больше. На вторичном рынке открывается доступ к проверенным временем пикапам и внедорожникам от Toyota или Mitsubishi.
