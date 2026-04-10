Почему машины не подешевеют, даже если рубль укрепится
10 апреля
Что делать, если сцепление отказало – инструкция от эксперта

Вадим Стрельбицкий рассказал, как доехать до сервиса при отказе сцепления

Если у машины отказало сцепление, а вызвать эвакуатор нет возможности, можно попробовать доехать своим ходом.

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий объяснил, как действовать в такой ситуации. Самый безопасный способ – это буксировка на нейтральной передаче.

Но есть и экстремальный метод, который специалист советует применять лишь при серьезной угрозе жизни. Например, если зимой в тайге вас окружает стая волков.

В этом случае на заглушенной машине нужно включить вторую передачу и попытаться запустить двигатель, чтобы тронуться. Двигаться придется медленно.

Чтобы остановиться, необходимо заглушить мотор и нажать на тормоз. Вадим Стрельбицкий подчеркнул: этот прием небезопасен для водителя и окружающих, особенно в плотном трафике.

Использовать его на обычных дорогах он не рекомендует.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:freepik / bedneyimages
Количество просмотров 29
10.04.2026 
