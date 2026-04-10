Что делать, если сцепление отказало – инструкция от эксперта
Если у машины отказало сцепление, а вызвать эвакуатор нет возможности, можно попробовать доехать своим ходом.
Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий объяснил, как действовать в такой ситуации. Самый безопасный способ – это буксировка на нейтральной передаче.
Но есть и экстремальный метод, который специалист советует применять лишь при серьезной угрозе жизни. Например, если зимой в тайге вас окружает стая волков.
В этом случае на заглушенной машине нужно включить вторую передачу и попытаться запустить двигатель, чтобы тронуться. Двигаться придется медленно.
Чтобы остановиться, необходимо заглушить мотор и нажать на тормоз. Вадим Стрельбицкий подчеркнул: этот прием небезопасен для водителя и окружающих, особенно в плотном трафике.
Использовать его на обычных дорогах он не рекомендует.
