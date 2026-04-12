В России выставили на продажу культовую модель Ferrari

В Сочи продают Ferrari Testarossa в отличном состоянии за 22 млн рублей

Ярко-красную Ferrari Testarossa выставили на продажу в Сочи. Среднемоторное купе, с 1989 года пробежавшее чуть более 45 тысяч км, предлагается за 21 900 000 рублей. Это нормально – примерно так эти машины сейчас и стоят.

Объявление о продаже адресовано ценителям классики, энтузиастам автocпоpта и кoллeкциoнеpам ретро-aвтомобилей. Продавец сообщает, что спорткар находится в отличном техническом состоянии, регулярно обслуживался и бережно эксплуатировался предыдущим владельцем в Японии, где и была приобретен. Салон – в первозданном виде и после комплекса детейлинга. Все работает, из «радостей жизни» – кондиционер и электростеклоподъемники.

Testarossa – одна из наиболее узнаваемых моделей Ferrari во все времена, она стала последним среднемоторным купе с монструозным V12, имеющим развал цилиндров 180°. Объем – 4,9 литра, отдача – 380 л.с., а реализовать ее предстоит через механическую коробку передач и задний привод. Перед нами – одна из 10 000 машин, выпущенных с 1984 по 1991 год. Подлинность вышеуказанного пробега можно подтвердить по аукционному листу.

Источник:  Avito
Иннокентий Кишкурно
12.04.2026 
