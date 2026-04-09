За неоплату парковки должностные и юрлица станут платить штрафы большего размера

#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Московской области изменился размер штрафа за неоплату платных парковок для должностных и юридических лиц. Соответствующие поправки в региональный КоАП опубликовала Мособлдума 9 апреля.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Если раньше все – и простые водители, и компании – платили одинаково 2500 рублей, то теперь правила ужесточили. Для должностных лиц, например руководителей, штраф вырос до 5 тысяч рублей. А юридическим лицам придётся заплатить целых 15 тысяч за каждый подобный случай.

По сути, минимальная сумма в 2500 рублей теперь осталась только для рядовых автовладельцев – физических лиц. В общем-то, такая дифференциация – не новинка для России. Как пояснил председатель профильного комитета Мособлдумы Максим Коркин, аналогичный порядок давно и успешно работает в Ставропольском крае, а также в Волгоградской и Ленинградской областях.

Причём статистика показывает, что проблема касается не только частных лиц. По данным регионального парламента, в прошлом году более 13% всех штрафов за неоплаченную парковку были выписаны именно компаниям.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 11
09.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0