За неоплату парковки должностные и юрлица станут платить штрафы большего размера

Должностных и юрлиц ждут крупные штрафы за неоплату парковки в Подмосковье

В Московской области изменился размер штрафа за неоплату платных парковок для должностных и юридических лиц. Соответствующие поправки в региональный КоАП опубликовала Мособлдума 9 апреля.

Если раньше все – и простые водители, и компании – платили одинаково 2500 рублей, то теперь правила ужесточили. Для должностных лиц, например руководителей, штраф вырос до 5 тысяч рублей. А юридическим лицам придётся заплатить целых 15 тысяч за каждый подобный случай.

По сути, минимальная сумма в 2500 рублей теперь осталась только для рядовых автовладельцев – физических лиц. В общем-то, такая дифференциация – не новинка для России. Как пояснил председатель профильного комитета Мособлдумы Максим Коркин, аналогичный порядок давно и успешно работает в Ставропольском крае, а также в Волгоградской и Ленинградской областях.

Причём статистика показывает, что проблема касается не только частных лиц. По данным регионального парламента, в прошлом году более 13% всех штрафов за неоплаченную парковку были выписаны именно компаниям.