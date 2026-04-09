В продажу вышел новый китайский кроссовер с полным приводом: кто его купит

Changan: семейный UNI-S 4×4 в РФ будет конкурировать с Tenet T7 и Belgee X70

Новое поколение кроссовера Changan UNI-S поступило в продажу в двух комплектациях с полным приводом.

О том, какие конкуренты у новинки на российском рынке и кто является потенциальным покупателем, рассказала специалист по продукту в Changan Екатерина Усачёва.

По ее словам, на российском рынке новому Changan UNI-S 4x4 придётся в первую очередь бороться за клиента с моделями Tenet T7 и Belgee X70.

Усачёва подчеркнула несколько сильных сторон обновлённого кроссовера. Речь идёт о современной внешности, продуманной эргономике салона и стабильной работе мультимедийной системы – последнее особенно ценно зимой.

Кроме того, машина получила расширенный список электронных помощников для водителя. Среди них – система, предупреждающая о препятствии при движении задним ходом, и функция, которая подаёт сигнал, если с парковочного места выезжаешь под приближающийся сбоку автомобиль.

Технические особенности и комплектации

Changan Uni-S

Отдельно Усачёва упомянула опцию бесконтактного открывания багажника. Если её активировать в настройках, датчики распознают ключ в кармане владельца и автоматически поднимают пятую дверь – руки при этом остаются свободными. Вообще, по её мнению, модель вышла настолько сбалансированной, что нравится и мужчинам, и женщинам, без явного перекоса в какую-либо сторону.

Что касается портрета покупателя, в Changan ориентируются не только на первоначальные расчёты, но и на отзывы дилерских центров. Сейчас кроссовер рассматривают скорее как семейный автомобиль, который чаще выбирают люди старше 35 лет, воспитывающие одного или двух детей.

Changan Uni-S

Ранее на московской презентации объявили, что UNI-S с полным приводом предлагается в двух версиях: «Люкс» за 2 979 900 рублей и «Техно» за 3 149 900. Кузов более чем наполовину, на 57%, сделан из высокопрочной стали, а оцинковано 52,98% элементов – цинковое покрытие есть везде, кроме крыши. В базе также идёт усиленный «зимний пакет» с подогревом руля, всех сидений, стёкол, зеркал и даже форсунок стеклоомывателя.