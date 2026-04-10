#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти надежные кроссоверы не подведут даже спустя годы
10 апреля
Эти надежные кроссоверы не подведут даже спустя годы
Ford Explorer Van
10 апреля
Представлена интересная модификация американского внедорожника: подробности
Ford Explorer превратили в грузопассажирский...
Импорт японских автомобилей в Россию резко вырос: свежие данные
10 апреля
Импорт японских автомобилей в Россию резко вырос: свежие данные
Ввоз подержанных японских авто в РФ вырос на...

Продажи новых машин в России снова пошли в рост. Что ждать от апреля?

Эксперт Ольховский прогнозируют рост продаж новых авто в апреле на 20%

Продажи новых автомобилей в России, скорее всего, покажут в апреле результат лучше мартовского. Такой прогноз агентству «Автостат» дал гендиректор группы компаний «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. По его оценке, итоговый объём может составить от 110 до 115 тыс. машин.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Динамика пока держится, подтверждает Андрей Терлюкевич, возглавляющий ГК «АвтоСпецЦентр». По его словам, апрельский рынок останется на уровне марта, но только если производители не подведут с доступностью моделей для покупателей.

Рекомендуем
Сотрудник ГАИ накосячил при оформлении аварии: как взыскать ущерб?

Апрель вообще начался неплохо – погода радует, и у людей соответствующее настроение, чтобы задуматься о крупных покупках. «Мы ждём хорошей активности и роста продаж относительно марта: вполне ожидаемо плюс 20%», – добавляет гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Для справки: в марте этого года россияне купили 104,3 тыс. новых легковых автомобилей. Эти данные «Автостат» приводит со ссылкой на АО «ППК». Получается, рынок впервые за три месяца перешагнул психологическую отметку в 100 тыс. штук, ведь в январе и феврале результаты колебались около 80 тысяч. В годовом сравнении мартовские продажи оказались выше на 30,6%.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 19
10.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0