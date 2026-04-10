Продажи новых машин в России снова пошли в рост. Что ждать от апреля?

Эксперт Ольховский прогнозируют рост продаж новых авто в апреле на 20%

Продажи новых автомобилей в России, скорее всего, покажут в апреле результат лучше мартовского. Такой прогноз агентству «Автостат» дал гендиректор группы компаний «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. По его оценке, итоговый объём может составить от 110 до 115 тыс. машин.

Динамика пока держится, подтверждает Андрей Терлюкевич, возглавляющий ГК «АвтоСпецЦентр». По его словам, апрельский рынок останется на уровне марта, но только если производители не подведут с доступностью моделей для покупателей.

Апрель вообще начался неплохо – погода радует, и у людей соответствующее настроение, чтобы задуматься о крупных покупках. «Мы ждём хорошей активности и роста продаж относительно марта: вполне ожидаемо плюс 20%», – добавляет гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Для справки: в марте этого года россияне купили 104,3 тыс. новых легковых автомобилей. Эти данные «Автостат» приводит со ссылкой на АО «ППК». Получается, рынок впервые за три месяца перешагнул психологическую отметку в 100 тыс. штук, ведь в январе и феврале результаты колебались около 80 тысяч. В годовом сравнении мартовские продажи оказались выше на 30,6%.