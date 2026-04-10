Новый рамный внедорожник официально появится в РФ: сколько он будет стоить

Марка BAW официально выходит на российский рынок с внедорожником 212 T01

Китайский автопроизводитель BAW официально объявил о старте продаж в России. По данным издания Motor, первым автомобилем, который появится у нас, станет рамный внедорожник BAW 212 T01.

Еще в июле 2025 года компания подписала соглашение с московским дистрибьютором «Дилер Азия Авто». Эта фирма взяла на себя все задачи по сертификации машин, их логистике и последующей реализации.

BAW 212

На сегодня у импортёра работает один дилерский центр. В прайс-листе значатся две модели: тот самый внедорожник BAW 212 T01, который предлагается от 3,8 млн рублей, и минивэн BAW MPV за 2,5 млн. Некоторые версии внедорожника уже прошли все бюрократические процедуры и получили официальное Одобрение типа транспортного средства.

Технические особенности и планы BAW

Эти сертифицированные автомобили отличаются от базовых версий. У них, к примеру, иная настройка турбированного бензинового двигателя, который развивает 238 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента. Медиасистема в салоне полностью переведена на русский язык.

Теперь же на сцену выходит другая структура – «Автоконцерн BAW». Она-то и заявила о «старте официального присутствия» бренда в нашей стране. Подробности своего бизнес-плана компания обещает раскрыть на отдельном мероприятии, которое, видимо, станет перезапуском проекта.