Калининград станет новым центром автопрома

Great Wall Motor и «Автотор» наладят выпуск автомобилей в Калининграде

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor договорился о запуске совместного предприятия с калининградским «Автотором». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил глава российского подразделения компании Джеймс Чжан.

По его словам, производство должно заработать уже в середине 2026 года. Параллельно компания готовит к выходу на российский рынок обновлённую версию своего бестселлера – кроссовера Haval Jolion. Конкретные даты премьеры пока не уточняются.