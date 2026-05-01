Хорошо знакомый кроссовер Kia сейчас можно купить дешевле Весты

Kia KX1 из Китая появился в продаже в России с ценой от 1,5 млн рублей

Kia KX1 для российского рынка теперь можно заказать напрямую из Китая, и его цена многих удивит. На крупных площадках объявлений уже появились предложения по доставке этого компактного кроссовера, причём стартовая планка установлена на уровне 1 млн 490 тыс. рублей.

Для понимания масштаба: даже базовая Lada Vesta в кузове седан 2026 модельного года сейчас стоит от 1,581 миллиона. Аналогичные по классу китайские модели, вроде Livan X3 Pro или JAC JS3, и вовсе обойдутся покупателю минимум в 1,87 и 1,83 млн рублей соответственно. Получается, что «кореец» китайской сборки на деле оказывается самым доступным предложением в своём сегменте.

Цены и комплектации Kia KX1 в разных городах

Kia KX1

За 1,49 млн рублей дилеры готовы привезти автомобиль под заказ во Владивосток. За эти деньги предлагается комплектация Sunroof с двухцветным кузовом. В салоне – кожаная отделка и мультируль, однозонный климат-контроль, медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, система доступа без ключа и обогревы зеркал и стекла.

В Москве за версию Fun Edition с одноцветной окраской просят уже на 10 тысяч больше. Дальше – дороже: в Иркутске от 1,54 млн, в Красноярске от 1,55 млн, а в Тюмени или Ижевске цена переваливает за 1,79-1,8 млн рублей. Готовые к выдаче машины есть в наличии в Екатеринбурге (1,92 млн) и Железногорске (2,15 млн), и они тоже в топовой комплектации Sunroof.

Технические характеристики модели

Kia KX1

С технической точки зрения все эти кроссоверы идентичны. Под капотом – знакомый по Kia Rio и Hyundai Solaris 1,4-литровый атмосферный двигатель на 100 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод, кстати, исключительно передний, поскольку полноприводных модификаций у KX1 не предусмотрено в принципе.