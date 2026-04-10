Рынок лишится добротного драйверского седана: почему так произошло?
Cadillac CT4-V Blackwing и обычный CT4 снимут с производства из-за низких продаж
Спортивный седан Cadillac CT4-V Blackwing больше не будет выпускаться, и вместе с ним с конвейера уходит обычная версия CT4. Причина банальна – продажи не оправдали ожиданий.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
|
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
|
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки
В итоге из всего модельного ряда Cadillac, если не считать эксклюзивный электрический Celestiq, в сегменте седанов останется только модель CT5. Ей, кстати, повезло больше – по данным издания, она получит как минимум ещё одно поколение.
Получается, что эпоха компактных и очень резких « американцев» от Cadillac подходит к концу. Рынок просто не оценил их по достоинству, отдав предпочтение другим вариантам.
Источник: Motor
Фото:Cadillac
10.04.2026
