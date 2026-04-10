#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти авто станут конкурентами новому кроссоверу Volga
Проходит по льготному «утилю»: надежный семейный кроссовер снова доступен в РФ
Новый кроссовер с проверенным мотором уже едет к дилерам
Если тормозам настал конец: как спасти машину и себя

Эксперт Ракитин рассказал, что делать, если тормоза отказали в движении

Если тормоза отказали прямо на ходу, паника – главный враг.

Нужно любыми способами снизить скорость и увести авто в безопасное место, объяснил автомобильный эксперт Максим Ракитин  в беседе с изданием Pravda.Ru.  Универсального рецепта нет: многое зависит от коробки передач и дорожных условий.

На «механике» стоит сразу сбросить газ и тормозить двигателем, плавно понижая передачи. Механический ручник можно задействовать, но очень аккуратно, а электронный тут не помощник, он не позволяет дозировать усилие. Если коробка – «автомат», выручит ручной режим переключения, если он предусмотрен.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Когда скорость по-прежнему высока, а ситуация критическая, эксперт советует съехать на обочину, траву или грунт. Там сопротивление выше, и машина замедлится быстрее. Еще один вариант – заглушить двигатель и двигаться накатом. Главное – сохранять хладнокровие и действовать по шагам.

К счастью, на современных авто отказ тормозов случается крайне редко. Однако перед дальней поездкой Ракитин настоятельно рекомендует проверить износ колодок и дисков, уровень тормозной жидкости и общее состояние системы. Профилактика занимает немного времени, но дает спокойствие за рулем.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / yanala
Количество просмотров 10
10.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0