#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
12 апреля
«Рафик» как предчувствие: едем на минивэне из СССР
12 апреля
12 апреля
Представлен электрокар, который заряжается быстрее, чем вы успеете выпить кофе

В Китае представлен Lynk＆Co 10+ с мощностью 912 л.с. и зарядкой за 4 минуты

Lynk&Co 10+ официально показали в Китае, где он скоро появится в продаже. По сути, это переименованная версия модели Z10, о чём производитель прямо заявил на презентации, опубликовав полный комплект фото и технических данных.

Lynk&Co 10+
Lynk&Co 10+

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Под капотом, вернее, спереди, и сзади, у этого седана скрывается пара электромоторов. Их суммарная мощность – впечатляющие 912 лошадиных сил, что позволяет машине разгоняться до сотни всего за 3,2 секунды. Кстати, на трассе Asian Ridge Track она уже обошла по времени круга даже Porsche Taycan GT, установив новый рекорд.

Секрет такой мощи и эффективности – в аэрокосмических технологиях. Двигатели сделаны из особого магниевого сплава, благодаря чему вся силовая установка весит лишь 75 килограммов, а её КПД достигает 93,7%. Полный привод здесь включается практически мгновенно, за 10 миллисекунд, а система, предотвращающая скольжение, срабатывает ещё быстрее – всего за 2 мс.

Заряжается новинка и вовсе с фантастической скоростью. Базовая версия с батареей на 77 кВт·ч восполняет заряд с 10% до 80% за 10,5 минут. А вот топовая модификация с аккумулятором ёмкостью 95 кВт·ч и вовсе бьёт все рекорды: от 10% до 70% она заряжается чуть больше чем за 4 минуты. Такого на сегодняшний день не предлагает даже лидер рынка BYD.

Lynk&Co 10+
Lynk&Co 10+

Габариты у седана солидные: длина превышает 5 метров, а колёсная база составляет 3005 мм. Внешний спортивный вид дополняют автоматическое карбоновое антикрыло сзади, меняющее угол в зависимости от скорости, и крупные 21-дюймовые диски.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Ссылка
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 9
12.04.2026 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв