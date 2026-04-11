Как не «убить» тормоза на тяжелом внедорожнике: инструкция от механиков
11 апреля
Как не «убить» тормоза на тяжелом внедорожнике: инструкция от механиков
«Яндекс» готовит громкую премьеру на автосалоне в Пекине: подробности

«Яндекс Авто» представит новую модель на автосалоне в Пекине в 2026 году

«Яндекс Авто» готовится к громкой премьере на крупнейшем китайском автошоу. Компания официально подтвердила, что покажет публике совершенно новую модель на пекинском автосалоне, который пройдёт в апреле 2026 года.

Пока что никаких подробностей о будущей новинке не раскрывается. Ни названия, ни типа кузова, ни технических характеристик. Всё это, по задумке компании, должно оставаться интригой вплоть до самого дня презентации. Такой подход создаёт ажиотаж и заставляет гадать, что именно привезёт в Пекин российский технологический гигант.

Китайский рынок – один из самых конкурентных и важных в мире, и выход на него всегда считался серьёзным вызовом для любого автопроизводителя. Участие в автосалоне в Пекине – это не просто демонстрация новой машины, а стратегический шаг. Он явно сигнализирует о намерениях «Яндекс Авто» закрепиться в Азии, представив свой продукт местной аудитории и экспертам.

Правда, пока неясно, будет ли эта модель изначально предназначена для китайского рынка или же её покажут как глобальную разработку. В любом случае, премьера в Пекине станет для компании ключевым тестом на восприятие её технологий и дизайна в международном формате.

Источник:  Известия
Лежнин Роман
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
11.04.2026 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
