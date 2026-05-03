Легендарный «крузак» в отличном состоянии выставили на продажу

В Самаре продают Toyota Land Cruiser 1996 года выпуска – состояние достойное

Черный внедорожник Toyota Land Cruiser 80, выпущенный в 1996 году и пробежавший около 400 тысяч км, выставили на продажу в Самаре.

Под капотом – рядная бензиновая «шестерка» 1FZ‑FE с отдачей 205 л.с. и 360 Нм, работающая в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Продавец сообщает, что машина находится в очень достойном состоянии, все номера читаются. Документы – в порядке. Осенью автомобиль прошел масштабное техобслуживание. Кроме того, сделана шумо- и виброизоляция, а также перешиты сиденья и потолок.

В настоящий момент владелец (по ПТС – третий по счету) ездит на внедорожнике редко, от машины не избавляется и желает отдать ее в достойные руки. Есть варианты обмена с доплатой в любую сторону, а также торг. Кстати, мы наблюдали за объявлением несколько дней, и за это время цена упала с 1,4 до 1,3 млн рублей. Выглядит как интересная альтернатива новому «китайцу», а стоит вдвое дешевле.

  «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Avito
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 82728
03.05.2026 
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33