В Москве работают более 50 трамваев, способных обходиться без контактной сети

Более 50 автономных трамваев обслуживают второй Московский трамвайный диаметр Т2

Второй Московский трамвайный диаметр Т2, который соединяет юг и восток столицы через центр, является самым протяжённым диаметральным маршрутом в городской трамвайной сети, и обслуживают его больше пятидесяти российских автономных трамваев, способных двигаться без контактной сети.

Парк маршрута Т2 состоит из двух современных моделей: трёхсекционных «Витязь-Москва» и более компактных односекционных «Львенок-Москва». Их ключевая особенность – система автономного хода. Благодаря ей трамваи проезжают по проспекту Академика Сахарова, не подключаясь к проводам. Это решение не только обеспечивает бесперебойное движение, но и помогает сохранить архитектурный облик центральных улиц, избавляя их от лишних проводов.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы запустили Московские трамвайные диаметры при поддержке Мэра Москвы Сергея Собянина. Новый масштабный проект уже доказал свою эффективность: в коридоре маршрута Т1 количество ежедневных поездок выросло в 2 раза. С учетом востребованности диаметральных маршрутов, на Т2 вышли первые модернизированные трехсекционные трамваи «Витязь-Москва». Это позволит еще больше повысить комфорт для пассажиров.

Внедрение такой техники серьёзно повлияло на энергоэффективность всего столичного трамвайного хозяйства. За счёт технологии рекуперации, когда энергия торможения возвращается обратно в систему, трамваи «Львенок-Москва» уже сэкономили свыше миллиона киловатт-часов электричества. Для наглядности: этого объёма хватило бы, чтобы полностью зарядить почти две тысячи электробусов.