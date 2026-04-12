Самый продаваемый китайский кроссовер в России готовится к обновлению

Джеймс Чжан сообщил о скорой премьере обновлённого Haval Jolion в России

Haval Jolion, лидер продаж Great Wall Motor в нашей стране, вскоре предстанет перед покупателями в обновлённом виде. О предстоящей премьере рестайлинговой версии кроссовера сообщил Джеймс Чжан, возглавляющий российское подразделение китайского автопроизводителя.

Правда, конкретные детали о том, какие именно изменения ждут популярную модель, пока остаются в секрете. Компания не раскрывает, коснутся ли нововведения экстерьера, салона или технической начинки автомобиля.

Тем не менее сам факт подготовки обновления говорит о желании бренда поддерживать актуальность своего флагмана на динамичном российском рынке. Jolion уже давно завоевал доверие аудитории, и теперь ему предстоит пройти плановую «омолаживающую» процедуру, чтобы сохранить конкурентные позиции.