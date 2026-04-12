#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Maserati радикально преобразит дизайн своих машин в духе 60-х готов

Концепт Maserati на автосалоне в Париже задаст стиль для преемника MC20

Парижский автосалон в октябре 2026 года станет площадкой для представления нового концепт-кара Maserati. По сути, этот автомобиль покажет, в каком направлении пойдёт дизайн будущих моделей итальянского бренда, включая замену для нынешнего флагмана MC20.

Проблемы Maserati во многом связаны с политикой её владельца – концерна Stellantis. Последние годы инвестиции распределялись в пользу других марок холдинга, из-за чего итальянцы серьёзно обновляли линейку больше десяти лет назад. Неудивительно, что продажи с тех пор только снижались.

Крупные вложения в электрокары, спрос на которые сейчас проседает, тоже ударили по компании. Вообще, эта стратегия нанесла такой урон, что Maserati даже приостановила развитие текущих моделей, чтобы пересмотреть планы.

Руководитель отдела дизайна европейского подразделения Stellantis Жиль Видаль уже приоткрыл завесу тайны. По его словам, концепт получит кузов с плавными, обтекаемыми линиями, отсылающими к классическим автомобилям марки 1960-х годов. При этом машина однозначно сохранит узнаваемый, агрессивный облик Maserati.

Впрочем, конкретных деталей Видаль не назвал. Остаётся гадать, в каком именно кузове мы увидим новинку: будет ли это кроссовер, призванный сменить Levante, или же четырёхдверный седан, который может ознаменовать возвращение Quattroporte. Не исключён и совсем другой вариант.

Кстати, масштабные перемены грядут не только у Maserati. Другая марка из портфеля Stellantis, немецкий Opel, тоже готовится к серьёзным изменениям и, по слухам, может перейти на использование китайских технологических платформ.

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото: Maserati
Количество просмотров 9
12.04.2026 
Фото:Maserati
Поделиться:
Оцените материал:
0