«Газпром нефть» установила рекорд по производству нефтепродуктов в 2025 году
13 апреля
«Газпром нефть» установила рекорд по производству нефтепродуктов в 2025 году

Компания «Газпром нефть» достигла исторических показателей по добыче углеводородов и производству нефтепродуктов в минувшем году.

Это следует из опубликованного отчета. Значительную роль в достижении рекордных показателей сыграл оператор бизнеса масел компании «Газпромнефть-СМ», усиливший лидерство в сегменте смазочных материалов.

В прошлом году компания запустила промышленное производство белых масел на отечественной базе. Благодаря своей химической и биологической нейтральности эта продукция наивысшей степени очистки, не имеющая цвета и запаха, активно применяется в самых разных областях: пищевой и текстильной промышленности, медицине и фармацевтике, косметологии и ветеринарии. Объем выпуска белых масел увеличился в десять раз, обеспечив треть спроса на внутреннем рынке.

«По итогам 2025 года «Газпромнефть-СМ» расширила линейку продукции и укрепила позиции на рынке. Ключевым событием стал промышленный запуск отечественного производства белых масел — технологический прорыв, который позволил повысить технологический суверенитет критически важных отраслей российской экономики», – отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Также в 2025 году в сотрудничестве с крупным автодилером была создана сеть сервисных центров «G-Energy Service РОЛЬФ». Уже открыты три площадки — в Самаре, Новосибирске и Уфе. В дальнейшем планируется довести их количество до 100.

Продукция компании стабильно входит в рейтинг «100 лучших товаров России». В минувшем году были отмечены моторные, трансмиссионные и гидравлические масла с улучшенными характеристиками и расширенными эксплуатационными свойствами, а также литиевая смазка, предназначенная для узлов трения.

Кроме того, компания продолжила расширять сотрудничество с колледжами и вузами. Так, было заключено соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете открыли эксперт-центр, а для студентов средних специальных учебных заведений Московского региона на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине запустили программу долгосрочных стажировок.

Фото:Дмитрий Верхоробин
13.04.2026 
