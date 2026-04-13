В продажу вышла надежная семейная Toyota: она намного дешевле Tenet и Geely

Семиместные кроссоверы Toyota Rush теперь можно найти и на российском рынке, хотя и в штучных количествах. Их везут к нам из Объединённых Арабских Эмиратов, и машины, популярные в Юго-Восточной Азии, предлагают в основном под индивидуальный заказ.

Если сравнивать с другими трёхрядными моделями, Rush выглядит самым доступным вариантом. К примеру, базовый Tenet T8, который собирают на бывшем заводе Volkswagen, стоит от 3,63 млн рублей. За Geely Okavango дилеры просят почти 3,91 млн, а цена модели GAC GS8 начинается с отметки в 4,4 млн рублей.

Цены и комплектации Toyota Rush

Минимальная цена в 2,6 млн рублей – это предложение под заказ, которое актуально, например, во Владивостоке. За эти деньги покупатель получит автомобиль с тканевой отделкой салона, простым климат-контролем, мультимедийной системой с сенсорным экраном и стальными дисками. Рулевое колесо будет с пластиковым ободом и частичным набором кнопок.

В Москве за 2,95 млн рублей можно найти Rush в наличии. Эта машина уже оснащена двухуровневым подогревом передних сидений, оригинальными ковриками и системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя. Наличие дополнительных воздуховодов на потолке, кстати, намекает на усиленный кондиционер, рассчитанный на жаркий климат.

Другие экземпляры, которые ввозят специализированные компании из Владивостока, тоже поставляются под заказ. Чёрный вариант оценивается в 3,13 млн рублей, а белый – в 3,15 млн. Комплектация у них аналогична московской: тот же бесключевой доступ, мультируль и сенсорная мультимедиа.

Технические особенности модели

Под капотом у всех привозимых Rush стоит один и тот же мотор – проверенный 1,5-литровый атмосферный двигатель 2NR-VE с цепным ГРМ. Этот агрегат известен по моделям Veloz, Avanza, Vios и Yaris на азиатских рынках и выдаёт 105 лошадиных сил. С ним работает четырёхступенчатая автоматическая коробка передач.

Несмотря на задний привод, автомобиль обладает дорожным просветом в 22 сантиметра, что позволяет ему уверенно чувствовать себя на лёгком бездорожье. По сути, это и есть та самая формула « внедорожного минивэна», которая сделала модель востребованной.

Ушакова Ирина
Фото:Toyota
13.04.2026 
