#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не упустить момент: цены на эти кроссоверы держатся ниже 3 млн

Эксперт Николаев назвал кроссоверы с полным приводом и зимним пакетом до ₽3 млн

Российский рынок новых автомобилей в 2026 году переживает настоящую турбулентность, и найти достойный кроссовер за три миллиона рублей довольно сложно. Рост утилизационного сбора и другие фискальные меры сильно подкосили покупательную способность, отодвинув многие премиальные модели в категорию недоступных. При этом, как ни парадоксально, выбор всё ещё есть – некоторые модели предлагают богатое оснащение, включая полный привод, не выходя за обозначенный бюджет.

Китайские лидеры и их стратегия

Haval Jolion
Рекомендуем
Haval по-прежнему задаёт тон, удерживая лидерство. Его флагман Jolion в топовых комплектациях с системой AWD остаётся в рамках трёх миллионов, а модели M6 и H3 оснащаются климат-контролем и подогревами сидений. Даже обновлённый F7 в базе сохраняет привлекательную цену, предлагая современные светодиодные фары и цифровую приборную панель.

Другие китайские бренды не отстают: Jetour Dashing впечатляет уровнем электронной начинки, а X70 Plus предоставляет пространство и комфорт за те же деньги.

Changan с моделями CS35 Plus и Max продолжает удерживать репутацию надёжных городских кроссоверов.

Ситуация меняется буквально на глазах, отмечает логист Денис Крылов. Многие дилеры уже корректируют прайс-листы, а отдельные позиции и вовсе пропадают из продажи или резко дорожают.

Скрытые возможности и редкие предложения

KGM Tivoli
Рекомендуем
Особняком стоит марка Belgee, чьи модели X50 и X70 представляют собой адаптированные версии Geely по более доступной цене, причём оснащение вроде камер кругового обзора и полного зимнего пакета здесь не редкость. На этом фоне Geely Cityray остаётся практически единственным «оригинальным» предложением бренда в среднем ценовом сегменте.

Для консервативных покупателей, скептически относящихся к современным роботизированным коробкам передач, неожиданным вариантом может стать корейский KGM Tivoli с классическим гидротрансформаторным автоматом.

Тем, кто планирует покупку, лучше не медлить, советует инженер-автомеханик Михаил Лазарев. Сегодняшние выгодные предложения завтра могут стать частью истории.

На что обратить внимание при покупке

Omoda C5
Рекомендуем
Важно понимать, что за привлекательным ценником могут скрываться нюансы. Бюджетные версии иногда требуют дополнительных вложений, например, в усиленную антикоррозийную обработку. Агрессивный маркетинг, как в случае с Omoda C5, позволяет выбить скидку и уложиться в три миллиона даже с полным приводом, но нужно внимательно изучать условия сделки.

В итоге, несмотря на общий рост цен, в сегменте до трёх миллионов рублей по-прежнему можно найти кроссоверы с полным приводом, зимним пакетом обогревов, камерами кругового обзора и адаптивным круиз-контролем. Ключевое – действовать быстро и взвешенно, учитывая все возможные подводные камни.

Источник:  pravda.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
13.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
-1