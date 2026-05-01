Названы бренды с самыми надежными автомобилями

Consumer Reports: Toyota, Subaru и Lexus — самые надёжные автобренды в 2025 году

Новое исследование Consumer Reports даёт чёткий ответ на вопрос, какие машины меньше всего времени проводят в ремонте. Организация опросила владельцев 380 тысяч транспортных средств, присвоив каждому бренду и модели оценку надёжности по 100-балльной шкале.

Тройка лидеров оказалась полностью японской. Лучший результат в 66 баллов показала Toyota. Вслед за ней с 63 баллами расположилась Subaru, третье место занял Lexus с 60 баллами. Пятёрку самых безотказных марок замыкают Honda (59 баллов) и немецкая BMW (58 баллов), ставшая единственным европейцем в этом элитном списке.

По сути, главный вывод для покупателя прост: проверенные японские бренды с их отработанными технологиями по-прежнему гарантируют спокойствие. Гнаться за каждым новым гаджетом в салоне часто означает рисковать надёжностью.

Полный рейтинг надёжности

Ниже представлены результаты для других популярных марок. Nissan набрал 57 баллов, Acura – 54, а Buick – 51. Tesla с 50 баллами оказалась на десятом месте, обойдя Kia (49 баллов). Ford и Hyundai разделили 48 баллов. Audi получила 44 балла, Mazda – 43. Volvo, Volkswagen и Chevrolet набрали по 42 балла. Cadillac и Mercedes-Benz – по 41 баллу. Замыкают список Lincoln (40 баллов), Genesis (33 балла), Chrysler и GMC (по 31 баллу), Jeep (28 баллов), Ram (26 баллов) и Rivian (24 балла).