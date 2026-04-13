Грузовики Shacman попали под отзывную кампанию из-за незащищенных болтов

Отзывают 2116 тягачей Shacman SX3258, которые уже проданы или ждут продажи

Росстандарт согласовал масштабный отзыв грузовиков Shacman. Официальный представитель бренда в России, компания «Шакман Моторс», добровольно устраняет серьезные недочеты в конструкции почти 2,2 тысячи тягачей SX3258.

Поводом для проверки стали претензии к боковой и задней защите автомобилей от наезда.

Машинам, которые еще не успели поставить на учет (их 1996 штук), специалисты поставят колпачки на болтах крепления воздушного фильтра и заменят неподходящие замки бортов кузова. Недочеты будут устранены в сервисной зоне дилерских центров марки.

Сложнее ситуация с 120 грузовиками, которые были проданы с лета по ноябрь 2022 года и уже эксплуатируются. В них механикам предстоит не только перебрать боковые ограждения и заменить болты заднего бампера, но и проверить глушители пневмоаппаратов и состояние вибро-шумоизоляции. Если деталь отсутствует или разбита, ее заменят на новую, а болтающуюся – надежно закрепят.

Все работы для владельцев абсолютно бесплатны. Проверить, какие машины подпадают под отзыв, можно по VIN-кодам на сайте Росстандарта.

Компания «Шакман Моторс» уже обзванивает клиентов и рассылает уведомления с просьбой пригнать технику в ближайший дилерский центр. Сам импортер подчеркивает: безопасность на дороге важнее срочной продажи, поэтому программа доработок запущена незамедлительно.