В Suzuki рассказали о гарантии на машины бренда в РФ

Suzuki анонсировал новый бренд для российских клиентов

Suzuki по-прежнему обслуживает автомобили в России через своих дилеров, хотя официальные поставки прекратились ещё в 2022 году. Об этом заявила руководитель отдела маркетинга российского представительства компании Ирина Лукьянова.

Дилерские сервисные станции продолжают работать, предлагая, в том числе, специальные акции – например, по замене масла или обслуживанию тормозов. Для этих целей используются расходные материалы, которые производятся в России под новым локальным брендом SUZUTEC.

На автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, стандартная заводская гарантия от Suzuki не распространяется. Хотя, как отметила Лукьянова, дилеры пытаются компенсировать этот недостаток, предлагая клиентам различные страховые продукты. Подобную практику – сотрудничество дилеров со страховыми компаниями для предоставления гарантий – в представительстве подтверждали и ранее, весной 2025 года.

Несмотря на все сложности, модели японского бренда продолжают находить своих покупателей в России через каналы параллельного импорта.