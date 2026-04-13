Этот китайский кроссовер в России теперь покупают в 7,5 раз чаще. И вот почему

Эксперт Целиков: продажи Bestune T77 в РФ выросли в 7,5 раза

По данным «Автостата», в январе-марте 2026 года в России было зарегистрировано 1812 новых автомобилей Bestune. Это более чем в 5 раз (+465%) превышает показатель первого квартала прошлого года (321 шт.). Об этом рассказал глава аналитического агентства Сергей Целиков. самой популярной моделью стал среднеразмерный кроссовер T77, на который пришлось целых 74% всего спроса на марку – это 1338 зарегистрированных автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к этой модели подскочил в 7,5 раза. По мнению аналитиков, такой взрывной рост во многом объясняется ценой: у дилеров, с учётом всех возможных скидок, T77 можно найти дешевле двух миллионов рублей.

Второе место в структуре продаж Bestune занял седан D-класса В70, который выбрали 294 покупателя. Замыкает тройку самых популярных моделей кроссовер T90 с результатом в 180 машин.

Любопытно, что почти 40% всех проданных автомобилей этой марки, а именно 719 штук, были зарегистрированы на юридические лица. В реальности это означает, что Bestune активно покупают для работы в такси и для каршеринговых парков.