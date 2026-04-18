Названы самые доступные полноприводные кроссоверы в России: список из 10 моделей
18 апреля
Названы самые доступные полноприводные кроссоверы в России: список из 10 моделей
Покупаете китайский автомобиль? На сколько он реально подешевеет через год

Эксперты Лазарев и Зорин рассказали о потере стоимости «китайцев» при трейд-ин

Китайские автомобили, которые сейчас занимают львиную долю витрин дилеров, при перепродаже могут преподнести владельцам неприятный сюрприз. Правда, не все одинаково – многое зависит от бренда и модели. Выйдя за ворота салона, новая машина сразу теряет в цене, и с китайскими марками эта история часто оказывается особенно драматичной.

Почему дилеры так сильно сбрасывают цену?

Рынок просто не успевает разобраться в постоянном потоке новых брендов и моделей. По словам инженера-автомеханика Михаила Лазарева, дилеры, принимая машину в трейд-ин, сильно перестраховываются. Их главный страх – низкая ликвидность и потенциальные сложности с запчастями в будущем. Поэтому заниженная оценка – это способ подстраховаться от риска, что автомобиль потом месяцами будет пылиться на стоянке. Даже дополнительные опции вроде бронирования или антикоррозийной обработки для оценщика – лишь небольшой плюс, а не фактор, сохраняющий стоимость.

Популярные и проверенные модели вроде Geely, Haval или Chery теряют в цене медленнее благодаря развитой сервисной сети и понятной для механиков ремонтопригодности.

Продавать самому или менять у дилера?

На первый взгляд, частная продажа выглядит выгоднее – на сайтах объявлений ценник может быть выше дилерского на 10-15%. Однако, как отмечает юрист Олег Зорин, разница между трейд-ином и продажей на свободном рынке для гарантийной машины без ДТП порой достигает 300 тысяч рублей. Дилер закладывает в цену выкупа свои будущие расходы: предпродажную подготовку, гарантию новому владельцу и собственную маржу. В общем-то, это чисто бизнес. Специальная скидка на покупку нового авто у того же дилера часто как раз и перекрывает ту самую разницу с частным рынком, лишая самостоятельную продажу смысла, если нет времени ждать.

Источник:  Pravda.Ru
Ушакова Ирина
Количество просмотров 9
18.04.2026 
0