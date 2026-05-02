#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Этот сигнал вы не пропустите. Даже в наушниках

Skoda изобрела велосипедный звонок: на DuoBell не действует даже шумоподавление

В дорожном движении велосипедисты и пешеходы часто делят дорогу.

Рекомендуем
Превращение из грузового фургона в 5-местный микроавтобус – достаточно одного нажатия

Чтобы вовремя быть услышанными, велосипедисты используют звонки, но к сожалению, в современном дорожном движении многие пешеходы носят наушники и, следовательно, имеют очень ограниченное восприятие окружающей обстановки.

Именно здесь на помощь приходит новый велосипедный звонок Skoda DuoBell. Он был разработан в сотрудничестве с Университетом Салфорда и креативным агентством AMV BBDO.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Фактором снижения восприятия приближающихся велосипедистов является растущая распространенность наушников с шумоподавлением. Активное шумоподавление (АНК) генерирует противоположный звук, который подавляет входящие аудиосигналы. Это позволяет отфильтровывать предупреждающие сигналы, такие как обычные велосипедные звонки, прежде чем они достигнут того, кому предназначались.

Команда разработчиков DuoBell нашла способ надежно обойти этот фильтр активного шумоподавления (ANC). В ходе акустических тестов исследовательская группа выявила узкий частотный диапазон, так называемую «безопасную зону», между 750 Гц и 780 Гц. DuoBell воздействует на него с помощью второго резонатора, настроенного на более высокую частоту, и специально разработанного ударного механизма, генерирующего быстрые, нерегулярные удары. Эти звуковые волны предназначены для того, чтобы обмануть алгоритмы ANC.

Рекомендуем
Зверский аппетит: шестидверный монстр Ford F-450 кушает бензина на $1000 за раз

Тесты с участием многочисленных велосипедистов-курьеров показали, что у пешеходов, использующих наушники с ANC, время реакции при срабатывании звонка увеличивалось на пять секунд и на 22 метра.

Сама компания Skoda не собирается серийно производить новый звонок, но делает результаты исследований общедоступными бесплатно, чтобы любой производитель звонков мог их использовать.

Кстати, история Skoda началась более 130 лет назад как производителя велосипедов.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Skoda
Количество просмотров 106
02.05.2026 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0