Этот сигнал вы не пропустите. Даже в наушниках

Skoda изобрела велосипедный звонок: на DuoBell не действует даже шумоподавление

В дорожном движении велосипедисты и пешеходы часто делят дорогу.

Чтобы вовремя быть услышанными, велосипедисты используют звонки, но к сожалению, в современном дорожном движении многие пешеходы носят наушники и, следовательно, имеют очень ограниченное восприятие окружающей обстановки.

Именно здесь на помощь приходит новый велосипедный звонок Skoda DuoBell. Он был разработан в сотрудничестве с Университетом Салфорда и креативным агентством AMV BBDO.

Фактором снижения восприятия приближающихся велосипедистов является растущая распространенность наушников с шумоподавлением. Активное шумоподавление (АНК) генерирует противоположный звук, который подавляет входящие аудиосигналы. Это позволяет отфильтровывать предупреждающие сигналы, такие как обычные велосипедные звонки, прежде чем они достигнут того, кому предназначались.

Команда разработчиков DuoBell нашла способ надежно обойти этот фильтр активного шумоподавления (ANC). В ходе акустических тестов исследовательская группа выявила узкий частотный диапазон, так называемую «безопасную зону», между 750 Гц и 780 Гц. DuoBell воздействует на него с помощью второго резонатора, настроенного на более высокую частоту, и специально разработанного ударного механизма, генерирующего быстрые, нерегулярные удары. Эти звуковые волны предназначены для того, чтобы обмануть алгоритмы ANC.

Тесты с участием многочисленных велосипедистов-курьеров показали, что у пешеходов, использующих наушники с ANC, время реакции при срабатывании звонка увеличивалось на пять секунд и на 22 метра.

Сама компания Skoda не собирается серийно производить новый звонок, но делает результаты исследований общедоступными бесплатно, чтобы любой производитель звонков мог их использовать.

Кстати, история Skoda началась более 130 лет назад как производителя велосипедов.