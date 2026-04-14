Продажи новых машин резко пошли вверх. Что разбудило авторынок?
Российский авторынок в марте показал самую высокую динамику в Европе

«Автостат»: авторынок РФ остался на шестом месте в европейском рейтинге

Российский авторынок по итогам марта текущего года удержал шестую строчку в общеевропейском рейтинге. К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат», изучив свежие данные консалтинговой компании GlobalData.

В марте больше всего машин продали в Великобритании – 380 627 штук, что на 6,6% выше прошлогоднего мартовского показателя. По словам представителей Британского общества автопроизводителей и автодилеров, такой весенний всплеск для местного рынка давно стал традицией и обычно связан с обновлением идентификаторов на номерных знаках. Кстати, месяцем ранее британцы занимали лишь пятую позицию.

Следом идёт Германия, сохранившая второе место с результатом 294 161 проданный автомобиль и ростом на 16%. Итальянский рынок замкнул тройку лидеров, реализовав 185 367 машин, а это на 7,6% больше, чем год назад. Четвёртой стала Франция с 173 633 проданными авто и приростом почти в 13%. Испания, чьи дилеры отчитались о 130 340 единицах, замыкает пятёрку крупнейших рынков Европы.

Россия в этом списке оказалась на шестой строчке. Согласно данным АО «ППК», в марте у нас реализовали 104 278 новых легковых автомобилей. По сути, это на 30,6% выше показателей марта прошлого года.

Динамика российского рынка

Заместитель начальника аналитического отдела агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин обратил внимание на то, что именно российский рынок продемонстрировал самую впечатляющую динамику роста среди всех европейских стран в начале весны.

Более того, в прошедшем месяце объём продаж впервые за последние три месяца пересёк психологически важную отметку в 100 тысяч машин.

Примечание: АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – это совместное предприятие АО « Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
14.04.2026 
