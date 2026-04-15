Новый кроссовер за 2,3 млн рублей обогнал многих конкурентов на рынке РФ

Новый кроссовер Jaecoo J6 в первый же месяц официальных продаж в России показал весьма уверенный результат. По данным агентства «Автостат», ссылающегося на информацию АО «ППК», в марте 2026 года было реализовано 813 автомобилей этой модели.

Этот старт позволил новинке сразу занять вторую строчку по популярности внутри бренда, уступив лишь флагманскому кроссоверу J7, который разошелся тиражом в 1202 экземпляра. Вообще, для дебюта на не самом простом рынке цифра выглядит обнадеживающе.

Ценовой фактор успеха модели

Ключ к такому быстрому признанию, по мнению экспертов, лежит в грамотной ценовой политике. Руководитель отдела продаж «OMODA JAECOO АВТОДОМ Внуково» Эльза Сапова прямо связывает растущий интерес с доступной стоимостью. Базовая версия J6 оценивается от 2,29 млн рублей, причем машины в этой комплектации и разных цветах уже есть в наличии у дилеров.

Конкуренция в сегменте китайских автомобилей, конечно, огромна. Но, как отмечает Сапова, далеко не у всех соперников сейчас есть на складах конкретные модели, готовые состязаться с J6 по сочетанию цены и предложения. Это, по сути, и дало новинке фору.