#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания

Столичному безбилетнику предъявили обвинения сразу по трем уголовным статьям

В Москве контролер выявил пассажира, не оплатившего проезд.

В ответ безбилетник оскорбил сотрудника «Организатора перевозок», сорвал с его формы служебный видеорегистратор и унес похищенное оборудование.

Это уже восьмой случай нападения на контролёров с января. Межрайонный отдел столичного СК возбудил уголовное дело по трём статьям: ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Контролеры Организатора перевозок ежедневно проверяют факт оплаты проезда на городских маршрутах, а также следят за безопасностью в наземном городском транспорте и метро. Напоминаем, что противоправные действия в отношении работников предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет. 

Ни один случай агрессии в сторону наших сотрудников не остается безнаказанным. Призываем пассажиров быть вежливыми с контролерами и оплачивать поездку строго при входе».

Справка

Контролеры перевозчика ежедневно следят за оплатой проезда. Пополняйте проездной вовремя: при входе приложите карту к валидатору до зеленого сигнала. Штраф за безбилетный проезд и незаконное использование соцкарты – 5000 рублей.

Источник:  Дептранс
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Дептранс
Количество просмотров 55
22.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0