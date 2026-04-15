Новый российский автобренд готовит сеть из 175 салонов к 2026 году
Новый автомобильный бренд Jeland начнёт полноценную сборку машин на заводе в Шушарах весной или летом 2026 года. Именно на второй квартал следующего года назначен старт серийного производства по полному циклу, и тогда же первые покупатели смогут получить ключи от новых автомобилей.
Планы по развитию дилерской сети
Параллельно с запуском конвейера компания активно готовит инфраструктуру для продаж и обслуживания. Для выхода на рынок необходимо создать разветвлённую сеть, и планы здесь масштабные. К моменту старта продаж в 95 российских городах должны заработать 175 дилерских центров, которые объединят и автосалоны, и сервисные станции.
Этот проект станет вторым совместным детищем для партнёров – холдинга «АГР» и китайского производителя Defetoo. Ранее они уже представили на российском рынке марку Tenet.
Кстати, первые автомобили Jeland, собранные пока что в Петербурге, уже прошли процедуру официальной регистрации, что подтвердили в Росстандарте.
