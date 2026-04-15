#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
15 апреля
15 апреля
Бренд Volga раскрыл детали о мощностях завода
15 апреля
Новый российский автобренд готовит сеть из 175 салонов к 2026 году

холдинга «АГР» и Defetoo запустят производство Jeland в Шушарах во II квартале 2026 года

Новый автомобильный бренд Jeland начнёт полноценную сборку машин на заводе в Шушарах весной или летом 2026 года. Именно на второй квартал следующего года назначен старт серийного производства по полному циклу, и тогда же первые покупатели смогут получить ключи от новых автомобилей.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Планы по развитию дилерской сети

Параллельно с запуском конвейера компания активно готовит инфраструктуру для продаж и обслуживания. Для выхода на рынок необходимо создать разветвлённую сеть, и планы здесь масштабные. К моменту старта продаж в 95 российских городах должны заработать 175 дилерских центров, которые объединят и автосалоны, и сервисные станции.

Этот проект станет вторым совместным детищем для партнёров – холдинга «АГР» и китайского производителя Defetoo. Ранее они уже представили на российском рынке марку Tenet.

Кстати, первые автомобили Jeland, собранные пока что в Петербурге, уже прошли процедуру официальной регистрации, что подтвердили в Росстандарте.

Источник:  АГР Холдинг
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Jeland
15.04.2026 
Фото:Jeland
Поделиться:
Оцените материал:
0