Новый российский автобренд готовит сеть из 175 салонов к 2026 году

холдинга «АГР» и Defetoo запустят производство Jeland в Шушарах во II квартале 2026 года

Новый автомобильный бренд Jeland начнёт полноценную сборку машин на заводе в Шушарах весной или летом 2026 года. Именно на второй квартал следующего года назначен старт серийного производства по полному циклу, и тогда же первые покупатели смогут получить ключи от новых автомобилей.

Планы по развитию дилерской сети

Параллельно с запуском конвейера компания активно готовит инфраструктуру для продаж и обслуживания. Для выхода на рынок необходимо создать разветвлённую сеть, и планы здесь масштабные. К моменту старта продаж в 95 российских городах должны заработать 175 дилерских центров, которые объединят и автосалоны, и сервисные станции.

Этот проект станет вторым совместным детищем для партнёров – холдинга «АГР» и китайского производителя Defetoo. Ранее они уже представили на российском рынке марку Tenet.

Кстати, первые автомобили Jeland, собранные пока что в Петербурге, уже прошли процедуру официальной регистрации, что подтвердили в Росстандарте.

