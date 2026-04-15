15 апреля
Инвалидам и мотоциклистам снова отказали в праве ездить по выделенкам
Легендарная 150-сильная Skoda снова в продаже: называем цены

Дилеры привезли в Россию новые Skoda Octavia Pro по цене от 2,2 млн рублей

Skoda Octavia снова доступна в России, правда, теперь её везут исключительно из Китая. Речь идёт о специальной удлинённой версии Pro, созданной для местного рынка, которая по факту стала заменой привычной модели после ухода официального дилера.

Это не просто новая комплектация, а физически увеличенный автомобиль. Его колесную базу растянули на 44 миллиметра, а общая длина выросла более чем на шесть сантиметров. За счёт этого пространство на заднем ряду почти догнало флагманскую Superb, плюс инженеры установили многорычажную подвеску вместо простой балки.

Самую привлекательную цену озвучили в Санкт-Петербурге: 2 190 000 рублей за машину в топовой комплектации Exclusive Selection. За эти деньги покупатель получает кожаную отделку, цифровую приборную панель, большой медиаэкран с Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль и полный светодиодный свет.

На фоне официальных конкурентов C-класса это выглядит выгодно. К примеру, лифтбек Changan Uni-V в салонах стоит от 3,19 млн рублей, а белорусский седан Belgee S50 в максимальной комплектации – от 2,31 млн.

Однако цена сильно зависит от города и конкретного дилера. Тот же автомобиль, но в более простом исполнении Pro Luxury, во Владивостоке оценили в 2,25 млн, а в Краснодаре за вариант с аналоговыми приборами просят уже 2,54 млн. В целом по стране разброс огромен: от 2,7 млн в Новосибирске до 3,79 млн в Петербурге. Машины в наличии, как правило, ещё дороже – предложения начинаются от 2,95 млн в Оренбурге.

Техническая начинка у всех импортируемых Octavia Pro одинаковая. Под капотом – знакомый 1,4-литровый турбомотор на 150 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатым роботом DSG. Привод, естественно, передний.

Ушакова Ирина
Фото: Skoda
15.04.2026 
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+14