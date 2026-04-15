Легендарная 150-сильная Skoda снова в продаже: называем цены

Дилеры привезли в Россию новые Skoda Octavia Pro по цене от 2,2 млн рублей

Skoda Octavia снова доступна в России, правда, теперь её везут исключительно из Китая. Речь идёт о специальной удлинённой версии Pro, созданной для местного рынка, которая по факту стала заменой привычной модели после ухода официального дилера.

Это не просто новая комплектация, а физически увеличенный автомобиль. Его колесную базу растянули на 44 миллиметра, а общая длина выросла более чем на шесть сантиметров. За счёт этого пространство на заднем ряду почти догнало флагманскую Superb, плюс инженеры установили многорычажную подвеску вместо простой балки.

Самую привлекательную цену озвучили в Санкт-Петербурге: 2 190 000 рублей за машину в топовой комплектации Exclusive Selection. За эти деньги покупатель получает кожаную отделку, цифровую приборную панель, большой медиаэкран с Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль и полный светодиодный свет.

На фоне официальных конкурентов C-класса это выглядит выгодно. К примеру, лифтбек Changan Uni-V в салонах стоит от 3,19 млн рублей, а белорусский седан Belgee S50 в максимальной комплектации – от 2,31 млн.

Однако цена сильно зависит от города и конкретного дилера. Тот же автомобиль, но в более простом исполнении Pro Luxury, во Владивостоке оценили в 2,25 млн, а в Краснодаре за вариант с аналоговыми приборами просят уже 2,54 млн. В целом по стране разброс огромен: от 2,7 млн в Новосибирске до 3,79 млн в Петербурге. Машины в наличии, как правило, ещё дороже – предложения начинаются от 2,95 млн в Оренбурге.

Техническая начинка у всех импортируемых Octavia Pro одинаковая. Под капотом – знакомый 1,4-литровый турбомотор на 150 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатым роботом DSG. Привод, естественно, передний.