Привычный порядок оплаты штрафов за нарушения ПДД может измениться

«Новые люди» предложили продлевать скидку на штраф на время его оспаривания

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой, которая может изменить привычный порядок оплаты штрафов за нарушения ПДД. Они предлагают продлевать или приостанавливать действие льготного периода на всё время, пока водитель оспаривает вынесенное постановление. Соответствующее обращение уже направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Сейчас у автовладельца есть 30 дней, чтобы заплатить штраф со скидкой в 25%. Если же он подаёт жалобу, этот срок продолжает идти, и к моменту получения отказа скидка может уже сгореть. Новая схема должна это исправить. По задумке парламентариев, с момента подачи жалобы в установленный срок право на льготную оплату «замораживается». А после получения решения по жалобе у гражданина должен начать течь либо остаток прежнего льготного срока, либо новый разумный период для оплаты уже по сниженной ставке.

Авторы идеи считают, что действующий порядок по сути наказывает человека за саму попытку защитить свои права. Особенно это актуально сейчас, когда огромное количество штрафов выносится автоматически камерами, а значит, риск ошибок и спорных ситуаций никуда не делся. Предлагаемые изменения, по их мнению, сделают систему более справедливой и прозрачной для всех участников дорожного движения.