Продажи машин этой марки в России выросли вдвое за три месяца
16 апреля
Продажи машин этой марки в России выросли вдвое за три месяца
Аналитик Целиков: Бренд Lexus нарастил продажи...
Продажи машин этой марки в России выросли вдвое за три месяца

Аналитик Целиков: Бренд Lexus нарастил продажи в России на 118%

Продажи Lexus в России показали впечатляющий рост в начале 2026 года. По данным « Автостата», за первые три месяца было зарегистрировано 1122 новых автомобиля этой марки. Получается, что спрос более чем удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда цифра остановилась на 515 единицах.

Основным драйвером этого бума стал кроссовер RX. Именно его выбрали 682 покупателя, что даёт модели долю свыше 60% от всех проданных Lexus. Причём интерес к этой машине подскочил просто радикально – сразу в четыре раза. Вторым по популярности оказался флагманский внедорожник LX, занявший четверть рынка марки с результатом в 282 автомобиля. На остальные модели, включая седаны и прочие кроссоверы, пришлись уже совсем скромные объёмы.

Происхождение и логистика автомобилей

Любопытно, что, вопреки некоторым ожиданиям, китайская сборка не захватила рынок Lexus. На её долю пришлось всего 13% от общего числа зарегистрированных машин. Абсолютное большинство, 87%, – это автомобили, произведённые в Японии. Правда, путь их к российскому покупателю заметно изменился.

Сейчас основным транзитным хабом для новых Lexus аналитики называют Киргизию. Через эту страну идёт самый значительный поток машин, которые попадают в Россию, минуя прежние, привычные логистические маршруты.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
16.04.2026 
