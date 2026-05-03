Как автосервисы вытягивают из вас лишние деньги: пять схем

Эксперт Самойлов перечислил пять главных схем обмана в автосервисах

Многие автовладельцы отправляются на сервис с сомнениями, и, судя по всему, их опасения не беспочвенны.

Дмитрий Самойлов, эксперт международной сети Fit Service, перечислил ключевые уловки, на которые чаще всего попадаются клиенты.

Перед началом любых работ он советует обязательно запросить детальную смету и уточнить, какие операции действительно срочные, а что можно отложить.

При получении машины нужно сверить обещания мастеров с реально выполненным списком – всё должно совпадать.

Схема первая: навязывание ненужных услуг

Самая популярная уловка – это когда вы приехали по одной проблеме, а уезжаете с длинным счётом за кучу дополнительных процедур. Чтобы этого избежать, всегда требуйте оформленный заказ-наряд с полным перечнем, ценами и нормочасами. По словам Самойлова, честный сервис обычно сам демонстрирует неисправности на подъёмнике или фотографирует их, согласовывая каждое дополнительное действие.

Схема вторая: работы не проводились

Бывает, что клиенту отчитываются о замене, хотя на деле ничего не меняли. Особенно это касается операций вроде замены масла или свечей – результат которых неочевиден. Защита здесь простая: при приёмке авто попросите сложить старые детали в коробки от новых. Даже неспециалист, кстати, отличит свежее масло на щупе от старого.

Схема третья: установка контрафакта

Вместо качественной запчасти могут поставить дешёвую подделку. Риск снижается, если обращаться в сервисы, которые подбирают детали по VIN-коду у официальных поставщиков, предлагают выбор между оригиналом, аналогом и эконом-вариантом, а также дают гарантию не только на работу, но и на сам узел.

Схема четвёртая: низкая квалификация персонала

Неквалифицированные мастера иногда берутся за всё подряд, а в итоге только усугубляют поломку. Лучше выбирать СТО, где внедрены системы обучения и аттестации, а у сотрудников есть чёткое разделение по специализациям: двигатель, ходовая часть, электроника или трансмиссия.

Схема пятая: перегруженный сервис

Некоторые точки работают по принципу «всех принять», надеясь на поток, но в результате не справляются. Сроки ремонта срываются, машина стоит неделями, дозвониться невозможно, а на претензии персонал реагирует грубо. Признак хорошего сервиса – наличие онлайн-записи, чатов для связи, пуш-уведомлений и фотоотчётов о ходе работ. Там, как пояснил эксперт, к вашему визиту обычно готовят и инструмент, и запчасти, чтобы сразу приступить к делу и уложиться в обещанное время.