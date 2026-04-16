Стало известно, какие модели будут выпускать под маркой Jeland
Новый бренд Jeland раскрыл некоторые секреты
Дилерские центры Jaecoo в РФ начали потихоньку переделывать под новый российский бренд — Jeland, под именем которого будут продавать уже знакомые нам кроссоверы J6, J7 и J8. Пока, как рассказали порталу Aвто Mail, речь идет только о замене вывески, бренд-бука пока нет.
Однако недавно состоялась закрытая конференция для дилеров, где представители нового бреда приоткрыли завесу тайны о ближайших перспективах Jeland.
Также, как сообщает собственный источник Aвто Mail в дилерском сообществе, Jeland представит собой тандем бывших модели Jaecoo и Omoda. Более того, в модельный ряд уже летом планируют вернуть седан: с высокой долей вероятности речь идет о модели S5, которую с официального сайта российской Omoda убрали в декабре 2025 года.
Источник: Авто Mail
Фото:Jeland
16.04.2026
