Стало известно, какие модели будут выпускать под маркой Jeland

Новый бренд Jeland раскрыл некоторые секреты

Дилерские центры Jaecoo в РФ начали потихоньку переделывать под новый российский бренд — Jeland, под именем которого будут продавать уже знакомые нам кроссоверы J6, J7 и J8. Пока, как рассказали порталу Aвто Mail, речь идет только о замене вывески, бренд-бука пока нет.

Однако недавно состоялась закрытая конференция для дилеров, где представители нового бреда приоткрыли завесу тайны о ближайших перспективах Jeland.

Также, как сообщает собственный источник Aвто Mail в дилерском сообществе, Jeland представит собой тандем бывших модели Jaecoo и Omoda. Более того, в модельный ряд уже летом планируют вернуть седан: с высокой долей вероятности речь идет о модели S5, которую с официального сайта российской Omoda убрали в декабре 2025 года.