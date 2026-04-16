16 388 взглядов в будущее: как Москва собрала криптомир

Blockchain Forum 2026: рекорды, регулирование и ИИ на главном форуме индустрии

Москва на два дня стала мировой столицей цифровых активов.

14 и 15 апреля «Крокус Экспо» принял Blockchain Forum 2026, собравший 16 388 участников со всей планеты. Это событие доказало: Россия – одна из ключевых точек на карте Web3.

Главной темой стал честный разговор бизнеса и власти. Впервые на одной сцене встретились представители Банка России, Минцифры и лидеры крипторынка, обсуждая правила игры для цифровой экономики.

Но форум запомнился не только диалогом о регулировании. Настоящим магнитом для зрителей стало появление Эррола Маска, предпринимателя и инвестора в области цифровых активов и AI, отца Илона Маска. Его стратегический взгляд на развитие технологий и рынков вызвал значительный интерес аудитории. Свою позицию по рынку также представил Гаррет Буллиш – один из крупнейших инвесторов в криптоактивы, поделившийся оценкой текущего этапа и перспектив развития индустрии.

Громкое возвращение в публичное поле совершил и Александр Винник, сооснователь BTC-e.

Параллельно на форуме развернулся AI Future – мощный трек об искусственном интеллекте с участием «Росатома» и гигантов вроде Яндекса и Сбера. Но главное, что происходит за кулисами, – сделки и знакомства. Вечером участников ждала настоящая награда: неформальная вечеринка и живое выступление L’One. Форум в очередной раз доказал, что это не просто конференция, а главный нетворкинг-хаб континента.

Следующий Blockchain Life Forum состоится 1-2 декабря 2026 года в Дубае и вновь объединит ключевых участников глобального рынка