Новый кроссовер за 1 млн рублей: что о нем известно

В Китае официально дебютировал новый BYD Sealion 05 2026 года

В КНР состоялась премьера нового BYD Sealion 05 2026 года. Кроссовер поступит на домашний рынок 20 апреля. Но незадолго до начала продаж BYD опубликовал комплектации, цены и технические характеристики новинки.

Базовая версия Sealion 05 стоит 96 000 юаней, или немногим более 1 млн рублей в пересчете по текущему курсу. За эти деньги можно будет купить 4620-миллиметровый кроссовер с колесной базой 2770 мм.

Sealion 05 доступен в электрическом и гибридном исполнениях. Первый вариант авто оснащается на выбор моторами мощностью 268 и 322 л. с., которые размещаются сзади. В гибридной версии доступны 1,5-литровый 101-сильный ДВС и электродвигатель на 161 л. с.

Вероятно, что электрическая модификация Sealion 05 получит аккумулятор Blade последнего поколения с поддержкой быстрой зарядки. Но его характеристики, как и запас хода, пока не раскрыты. Гибридная версия Sealion 05 способна проехать на электротяге до 305 км.

Кроссовер комплектуется сенсорным дисплеем на 15,6 дюйма, цифровой приборной панелью на 8,8 дюйма, беспроводной зарядкой, панорамным остеклением и передними креслами с вентиляцией и электроприводом.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:BYD Sealion 05
17.04.2026 
