Не только ямы: что на самом деле убивает ваш автомобиль весной

Эксперт Липовицкий: 60% обращений на сервис весной связано с ходовой частью

Многие автовладельцы привыкли связывать основные поломки с зимними морозами или летней жарой, однако практика показывает: сезонность неисправностей гораздо разнообразнее.

Весна – это особый переходный период, когда скрытые за зиму проблемы выходят на поверхность буквально после первых оттепелей. Ямы, скрытые под талым снегом, агрессивные реагенты, оставшиеся на дорогах, и перепады температур от ночных заморозков к дневному плюсу создают уникальный «букет» неполадок, которые почти не встречаются в другое время года.

Эксперты ГК «Автодом» и «Газпромбанк Автолизинга» рассказали о наиболее частых проблемах, с которыми сталкиваются легковые автомобили после зимы.

Большинство визитов автовладельцев в сервисные центры весной связано с диагностикой и ремонтом подвески, отметили в ГК «Автодом». Этот элемент автомобиля выходит из строя из-за ям и наледи, которые зимой часто скрыты под снегом. В зоне риска находятся амортизаторы, рычаги, а также сайлентблоки и шаровые опоры, ресурс которых снижают перепады температур и дорожные реагенты. Кроме того, примерно треть обращений приходится на неисправности электрооборудования. Длительные морозы и резкие перепады температур негативно влияют на аккумулятор, генератор и стартер, что нередко обнаруживается именно с приходом тепла.

Также весной требуют диагностики уплотнители дверей, теряющие герметичность, и элементы рулевого управления, которые подвергаются ударным нагрузкам на плохих дорогах.

Евгений Липовицкий, автоэксперт «Газпромбанк Автолизинга»:

– Когда сходит снег, многие вдруг понимают, что машина начала стучать, подтекать и «глючить». Зимняя соль с реагентами даром не проходят.

Поэтом первое место по количеству жалоб весной прочно занимает ходовая часть – это примерно 60% обращений. И это логично: за зиму дороги превращаются в месиво из ледяной колеи, ям и химии. В итоге страдают амортизаторы, сайлентблоки, втулки стабилизатора. Резиновые элементы трескаются, теряют эластичность. Шаровые опоры и рулевые наконечники дают люфт. Если слышите стуки снизу, точно пора в сервис.

На втором месте по количеству обращений (30%) – электрооборудование. Аккумулятор после холодных пусков часто теряет емкость. В разъемы и датчики набивается грязь с реагентом, контакты окисляются. Отсюда ложные срабатывания ABS, парктроников.

Дальше идет двигатель. От морозов дубеют уплотнения, и весной могут появиться подтеки масла или антифриза. А густое масло при первых пусках в плюс дает повышенный износ.

Тормозам тоже достается с лихвой: экстренные торможения перед ямами и реагенты ускоряют износ колодок и дисков, на направляющих суппортов появляется коррозия. Кузовные проблемы – ржавчина на днище, порогах, арках – классика весны.

***

Что делать? Эксперты советуют не тянуть. Как только дороги подсохнут, тщательно вымойте машину, особенно днище, затем проверьте ходовую на стуки, состояние аккумулятора и датчиков, уровни жидкостей, износ тормозов и шин, а также осмотрите кузов на сколы и коррозию. Своевременная диагностика избавит вас от серьезных трат.