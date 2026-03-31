Специалисты назвали симптомы «уставшего» аккумулятора

Автоэксперты перечислили признаки разрядки аккумулятора и правила его зарядки

Основным индикатором износа аккумулятора является снижение напряжения на клеммах.

При заглушенном двигателе показатель менее 12,5 вольта сигнализирует о необходимости подзарядки, снижение до 10 вольт и ниже приводит к необратимой потере емкости батареи.

Как отметил автоэлектрик Кирилл Семёнов, первые признаки деградации АКБ проявляются после холодных ночей. Двигатель запускается с натугой, свет фар тускнеет на холостых оборотах, а бортовая система начинает выдавать россыпь ошибок.

Среди распространенных причин разряда специалисты выделяют короткие городские поездки, при которых генератор не восполняет затраченную на пуск энергию, а также утечку тока из-за неисправностей в проводке или некорректно установленной сигнализации. Зимой ситуация усугубляется: электролит густеет, и химические процессы внутри пластин протекают медленнее.

При зарядке аккумулятора необходимо соблюдать технику безопасности. Рекомендуется снимать клеммы перед подключением зарядного устройства и использовать приборы с защитой от перегрузок. Оптимальный ток зарядки составляет 10% от номинальной емкости (например, 6 ампер для АКБ на 60 ампер-часов).

Автослесарь Денис Хромов добавил, что на срок службы аккумулятора влияет его чистота. При длительном хранении вне машины аккумулятор должен быть чистым. Грязь и слой пыли на крышке могут создавать микротоки разряда, которые уничтожат энергию за пару месяцев.