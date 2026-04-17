Легендарный японский рамник снова можно купить в России: называем цены

В РФ начали продавать Toyota 4Runner 6-го поколения по цене от 7,2 млн рублей

На российском рынке Toyota 4Runner нового, шестого поколения официально не представлена, но машину уже активно ввозят под заказ. Главная новость – модель полностью перешла на модульную платформу TNGA-F, став, по сути, техническим близнецом актуального Land Cruiser Prado. Основные каналы поставок – США, Канада и Грузия, а цены на одном из популярных сайтов объявлений начинаются с отметки в 7,2 млн рублей.

Самый доступный вариант, за 7 188 000 рублей, предлагают пригнать во Владивостоке. Это базовая комплектация SR5. За эти деньги покупатель получит 17-дюймовые диски, полный светодиодный свет, доступ без ключа с кнопкой старта, 8-дюймовый медиаэкран с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также 7-дюймовую цифровую панель приборов. В список оборудования входят и электронные помощники, включая адаптивный круиз-контроль. Под капотом у этой версии – бензиновый турбомотор 2.4 i-Force на 278 лошадиных сил и 512 Нм крутящего момента, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод полный, с раздаткой и возможностью принудительно заблокировать дифференциал.

Более дорогая и насыщенная версия

За 8,1 млн рублей в Твери готовы привезти 4Runner в топовом гибридном исполнении Platinum. Здесь установлена силовая установка i-Force Max мощностью 326 сил: к тому же 2,4-литровому бензиновому двигателю добавили электромотор. Коробка передач – всё тот же 8-диапазонный автомат. Принципиальное отличие – тип полного привода: вместо подключаемого (Part-time) используется постоянный Full-time с межосевым дифференциалом, что избавляет от необходимости что-либо переключать на разных покрытиях.

Оснащение Platinum заметно богаче. В списке – 20-дюймовые колеса, усовершенствованные светодиодные фары, автоматические подножки, датчики дождя, огромный 14-дюймовый сенсорный экран и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Салон отделан кожей, сиденья спереди имеют подогрев и вентиляцию, задний ряд тоже подогревается. Дополняют картину аудиосистема JBL на 14 динамиков, проекционный дисплей, камера кругового обзора и цифровое зеркало заднего вида.

Ценовой контекст и предложение на рынке

Любопытно, что даже эти суммы выглядят не такими уж запредельными на фоне некоторых конкурентов.

К примеру, китайский рамный внедорожник Tank 700 в самой простой комплектации 2025 года стоит почти 10 млн рублей. Модели 2026 года и вовсе оцениваются от 11,5 до 14,2 млн.

Большинство 4Runner на рынке – с обычным бензиновым мотором. Цены на них сильно разнятся в зависимости от города: от 8,9 млн во Владивостоке и 9,29 млн в Самаре до 11,5 млн в Омске. В Москве нашли единственный экземпляр в версии Trailhuner с гибридной установкой за 12 490 000 рублей. По сути, лишь одна машина есть в наличии прямо сейчас – в Кирове. За 11,5 млн там продают топовую бензиновую комплектацию Limited с люком, электрорегулировками сидений с памятью, адаптивной подвеской X-REAS и полным пакетом безопасности Toyota Safety Sense 3.0.

Надежность – один из ключевых козырей этой модели. Еще в феврале 4Runner занял третье место в рейтинге самых долговечных автомобилей, которые с высокой вероятностью преодолевают рубеж в 300 тысяч километров, уступив только Land Cruiser и RAV4.