Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Хотите купить машину с рук? Вот как вас могут обмануть прямо сейчас

Эксперты о рисках покупки авто у перекупщиков в 2026 году: схемы с документами, битые машины и такси

Покупка подержанного автомобиля в России сегодня – это настоящее минное поле, где бесплатные базы для проверки истории соседствуют с армией профессиональных перекупщиков, знающих все лазейки. Но можно ли хоть как-то доверять продавцу?

По сути, перекупщики – это профи, которые зарабатывают на перепродаже машин с пробегом. Они находят выгодные лоты, сбивают цену, выкупают авто, делают косметический ремонт и затем продают дороже. Часто они действуют без официальной регистрации или прикидываются небольшими салонами, а в ход идут восстановленные после серьезных аварий автомобили, бывшие в такси или каршеринге – главное, чтобы внешне все было пристойно.

Их задача, как отмечают эксперты, вовсе не в капитальном ремонте. Нужно лишь грамотно скрыть косяки: отполировать кузов до зеркального блеска, привести в порядок салон и создать полную иллюзию безупречного состояния. Ни о каких гарантиях после сделки речи, разумеется, не идет – все возможные проблемы автоматически перекладываются на покупателя.

Как распознать перекупщика в объявлении

Вычислить такого продавца можно по целому набору признаков. Объявления пестрят штампами вроде «юридически чистый» или «сел и поехал». Фотографии обычно делают на фоне ангаров или стоянок, где видно несколько других машин, салон безупречно чист, а кузов сверкает. В разговоре продавец немногословен, не знает конкретных деталей истории авто и отвечает заученными фразами, например, «торг у капота», а его главная цель – любым способом заманить вас на осмотр.

Особую опасность таят в себе документы. Чтобы не платить налоги, перекупщики часто продают машину от имени прежнего владельца. В договоре купли-продажи фигурирует старый собственник, а его подпись может быть и поддельной. Тревожными звоночками служат ПТС с малым числом записей или вовсе дубликат, а также несовпадение VIN-кода в объявлении и в реальности.

Какие схемы используют перекупщики и чем это грозит

Они активно скупают автомобили, отслужившие в такси или каршеринге, побывавшие в ДТП, после чего скручивают пробег и маскируют серьёзные дефекты. Машины, восстановленные после тотальных аварий, могут быть попросту опасны на дороге, а мошеннические манипуляции с документами встречаются всё чаще. Покупатель рискует не только деньгами, но и тем, что не сможет зарегистрировать авто, а позже на него могут внезапно «свалиться» старые долги или ограничения.

Если вы все же решились на сделку с перекупщиком, будьте предельно внимательны. Нужно тщательно сверить VIN на кузове, в ПТС и в объявлении, обязательно прогнать историю по всем доступным базам. Ни в коем случае не передавайте деньги до момента окончательной регистрации автомобиля в ГИБДД. Для большинства покупателей куда безопаснее все-таки обращаться к официальным дилерам, которые предоставляют хоть какие-то юридические гарантии.

Рынок б/у машин усложняется с каждым годом, а схемы перекупщиков становятся все изощреннее. Так что главные ваши союзники – это внимательность и осторожность: проверять нужно не только железо, но и того, кто его продаёт.

Источник:  110km.ru
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
03.05.2026 
