Nissan анонсировал преемника легендарного Skyline: как он будет выглядеть?

Nissan представил новый Skyline 2027 года с ретро-дизайном по мотивам модели C10

Nissan официально подтвердил работу над новым поколением культового седана Skyline, выход которого намечен на 2027 год. Анонс сопровождался серией тизер-изображений, дающих представление о будущем облике машины.

Автомобиль станет частью свежесозданной линейки Heartbeat, куда также войдёт возрождённый внедорожник Xterra. Правда, целевые рынки у этих моделей разные: Xterra создаётся в первую очередь для Штатов, а Skyline – сугубо для внутреннего, японского рынка. Глава компании отметил, что в новом седане сделают ставку на сочетание высокой производительности и точности управления.

Что скрывается под капотом, пока остаётся загадкой. Производитель не раскрывает никаких технических деталей, даже тип привода – задний или передний – пока не определён официально. Хотя некоторые инсайдеры уверенно говорят, что выбор падёт на классическую заднеприводную компоновку. С большой долей вероятности силовая установка будет гибридной, а в списке возможных вариантов фигурирует и совершенно новый трёхлитровый двигатель.

Дизайн и наследие модели

В основу внешности нового спорткара легли черты исторической модели Skyline C10. Дизайнеры сознательно пошли по пути ретро-стилизации.

Машина получит узкую решётку радиатора и такие же узкие фары, что в совокупности создаёт агрессивный и цепкий взгляд. Мускулистые задние крылья лишь усиливают это впечатление. А вот на корме нас ждёт отсылка к другой легенде – будут установлены четыре круглых фонаря, очень похожих на те, что можно увидеть на Nissan GT-R.

По данным ряда источников, мировая премьера автомобиля состоится в Японии в 2027 году. Впрочем, даже эти сроки компания пока предпочитает не комментировать, оставляя пространство для манёвра.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Nissan
19.04.2026 
