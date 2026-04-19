Раскрыты цены и комплектации нового семейного кроссовера на российском рынке

Changan CS75 Pro предлагается в РФ в трех версиях с ценами от 2,87 млн рублей

Changan CS75 Pro неожиданно появился в российском прайс-листе, хотя официального анонса от бренда пока не было. Цены и полный список опций для нового кроссовера уже опубликованы на сайте компании.

Машину предлагают в трёх версиях: «Комфорт 5 мест», «Комфорт 7 мест» и более насыщенная «Техно 5 мест». Все они оснащены одним и тем же силовым агрегатом – бензиновым турбодвигателем объёмом 1,5 литра, который выдаёт 181 лошадиную силу. С ним работает семиступенчатый роботизированный «преселект», а привод исключительно передний.

Changan CS75 Pro

Обе «комфортные» модификации, независимо от числа рядов сидений, имеют одинаковый набор оборудования. За эти деньги покупатель получает 19-дюймовые диски, полный светодиодный свет, двухзонный климат-контроль и большой 12,3-дюймовый медиаэкран. Кстати, он поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В стандарте также идёт камера кругового обзора, встроенный видеорегистратор, система «ЭРА-ГЛОНАСС» и бесключевой доступ. Зимний пакет с подогревом руля, стекол и сидений тоже входит в список.

За дополнительные 190 тысяч рублей по сравнению с семиместным «Комфортом» версия «Техно» предлагает целый ряд опций. Здесь появляется панорамная крыша с люком, электропривод сиденья водителя и отдельная цифровая «приборка» на 10,25 дюйма. Акустика становится шестидинамиковой, а в список помощников водителя добавляются адаптивный круиз-контроль и расширенный пакет систем активной безопасности. Впрочем, даже базовая машина неплохо защищена: есть ABS, ESP, фронтальные и боковые подушки, а также автоматическое экстренное торможение с предупреждением о столкновении и контроль слепых зон.

Интерьер Changan CS75 Pro

На старте продаж кроссовер оценили следующим образом: пятиместный «Комфорт» стоит 2 865 000 рублей, его семиместный вариант – 2 955 000 рублей, а топовая «Техно» обойдётся в 3 055 000 рублей. Пока это просто информация на сайте, без громких пресс-релизов.

Вообще, в российских дилерских центрах уже продаётся похожая по названию модель – Changan CS75 Plus, которую обновили в конце прошлого года. Но это совсем другая машина: у неё другой дизайн и более мощный двухлитровый двигатель на 235 «лошадей». Правда, и цена у «Плюса» заметно выше – от 4 099 000 рублей. Так что CS75 Pro, по сути, занимает более доступную нишу в линейке бренда.