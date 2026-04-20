#
>
Названы самые доступные в РФ кроссоверы с классическим автоматом
20 апреля
Названы самые доступные в РФ кроссоверы с классическим автоматом
Топ-5 новых кроссоверов дешевле 3 млн рублей
«Коктейль из отработки»: как убийцу двигателя маскируют под премиум-масло
Назван лучший китайский автомобиль на российском рынке
20 апреля
Geely Monjaro возглавил рейтинг лучших...

В России появился надежный рамный японский внедорожник дешевле Нивы

Новые внедорожники Suzuki Jimny продаются в РФ с ценами от 1,25 млн рублей

Японские внедорожники Suzuki Jimny теперь можно официально заказать в России, причём самые доступные версии способны составить конкуренцию отечественным Нивам по цене. Базовые трёхдверные Jimny в спецификации Kei-car начинаются от 1 250 000 рублей, что делает их одними из самых бюджетных предложений в своём классе.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Для сравнения, рестайлинговая LADA Niva Travel сейчас стоит от 1 419 000 рублей, а в версии со светодиодной оптикой – уже от 1 528 000. Классическая трёхдверная Niva Legend в «чёрной серии» оценивается в 1 258 000 рублей, а её усиленная версия Bronto стартует с 1 517 000. УАЗ Хантер оказывается самым дорогим в этой компании – за него просят минимум 1 720 000 рублей.

Модель Jimny Kei-car выделяется зауженным кузовом, тонкими бамперами и узкими крыльями. Под капотом здесь скрывается небольшой трёхцилиндровый турбодвигатель объёмом всего 0,66 литра. В паре с механикой он выдаёт 64 лошадиные силы и 96 Нм крутящего момента.

Во Владивостоке такой автомобиль под заказ предлагают именно за 1,25 млн рублей. Правда, там же есть и другие варианты: за 1,3-1,32 млн, 1,4 млн и даже 1,9-2 млн рублей. Самые дорогие из этих машин, кстати, уже получают четырёхступенчатую автоматическую коробку передач вместо механики.

Интерьер Suzuki Jimny
Интерьер Suzuki Jimny

Комплектации сильно разнятся. В базе – стальные колёсные диски, кондиционер, скромный монохромный экранчик бортового компьютера и простой пластиковый руль. За дополнительные деньги можно получить кожаную отделку руля, увеличенный дисплей, адаптивный круиз-контроль, кнопку старта двигателя и камеру заднего вида. Медиасистема, впрочем, ставится почти всегда, даже на недорогие версии.

Чуть иначе выглядит ситуация с трёхдверными Jimny Sierra. У них кузов пошире, а под капотом – атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 102 л.с. с выбором между механической или автоматической трансмиссией. Цены здесь уже заметно выше и сильно зависят от города: от 1,8 млн рублей во Владивостоке до 2,69 млн в Санкт-Петербурге и 2,79 млн в Тюмени.

Самые дорогие – так называемые «глобальные» Jimny, которые везут из ОАЭ. К примеру, в Самаре пятидверную версию из наличия продают за 2,6 млн рублей, а в Москве трёхдверные и пятидверные леворульные модели под заказ стоят от 2 886 000 и 3 067 000 рублей соответственно. Автомобили в топовых комплектациях, которые есть на складах, обойдутся в столице в среднем ещё на миллион дороже.

Все без исключения Jimny, что важно, построены на раме и оснащены неразрезными мостами. Клиренс у них составляет 21 см, а полный привод – система Part-time с жёстким подключением второй оси и понижающей передачей в раздатке, очень похожая на ту, что используется на УАЗах. Ранее «АВТОВАЗ» акцентировал внимание на своей системе постоянного полного привода на Niva Legend, которая, по словам инженеров, не требует ручного подключения и помогает преодолевать сложные участки.

Лежнин Роман
Фото:Suzuki
20.04.2026 
