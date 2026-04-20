Назван лучший китайский автомобиль на российском рынке

Geely Monjaro возглавил рейтинг лучших китайских автомобилей в России

Рейтинг лучших китайских автомобилей на российском рынке составил специализированный портал, опросивший 50 экспертов. Абсолютным лидером голосования стал кроссовер Geely Monjaro, который сумел набрать 33 балла и оставить позади всех конкурентов.

Причём модель отметил сразу двадцать один участник опроса. Шестеро из них назвали Monjaro своим безусловным фаворитом, а ещё пятнадцать включили машину в расширенные списки лучших. По сути, это дало кроссоверу не только первое место в общем зачёте, но и звание лучшего китайского кроссовера на текущий момент.

Geely Monjaro

Методика экспертного голосования

Подсчёт баллов строился на гибкой системе. Если эксперт был уверен в выборе, он называл одну лучшую модель, которая получала сразу три балла, и от двух до четырёх «преследователей» – им начисляли по одному баллу. Те, кто колебался, просто составляли топ-5, и каждая машина из такого списка тоже получала по одному баллу. Именно эта методика и позволила Monjaro так сильно оторваться от остальных.

Победители в отдельных категориях

Кроме общего первенства, эксперты распределили победы по ключевым категориям. Внедорожником года единогласно признали Tank 300, который в основном рейтинге занял почётное второе место. Лучшим электромобилем и одновременно лучшим седаном стал Avatr 12. Титул лучшего гибрида достался модели Exeed Exlantix ET, а в классе минивэнов лидером назвали Wey 80.

А вот с пикапами определиться не получилось – здесь царило полное равенство. Три модели: GWM Poer, GWM Poer King Kong и Sollers ST9 – набрали лишь по два балла каждая, так что явного победителя в этой категории просто не нашлось.

Третье место общего рейтинга занял кроссовер Jetour T2. В первую десятку также вошли Avatr 12, Exeed Exlantix ET, Haval H9, Voyah Free, Belgee X50, Haval Jolion и GAC GS8. Этот список наглядно показывает, насколько разнообразным и конкурентоспособным стал китайский автопарк в России.