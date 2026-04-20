Назван лучший китайский автомобиль на российском рынке
Рейтинг лучших китайских автомобилей на российском рынке составил специализированный портал, опросивший 50 экспертов. Абсолютным лидером голосования стал кроссовер Geely Monjaro, который сумел набрать 33 балла и оставить позади всех конкурентов.
Причём модель отметил сразу двадцать один участник опроса. Шестеро из них назвали Monjaro своим безусловным фаворитом, а ещё пятнадцать включили машину в расширенные списки лучших. По сути, это дало кроссоверу не только первое место в общем зачёте, но и звание лучшего китайского кроссовера на текущий момент.
Методика экспертного голосования
Подсчёт баллов строился на гибкой системе. Если эксперт был уверен в выборе, он называл одну лучшую модель, которая получала сразу три балла, и от двух до четырёх «преследователей» – им начисляли по одному баллу. Те, кто колебался, просто составляли топ-5, и каждая машина из такого списка тоже получала по одному баллу. Именно эта методика и позволила Monjaro так сильно оторваться от остальных.
Победители в отдельных категориях
Кроме общего первенства, эксперты распределили победы по ключевым категориям. Внедорожником года единогласно признали Tank 300, который в основном рейтинге занял почётное второе место. Лучшим электромобилем и одновременно лучшим седаном стал Avatr 12. Титул лучшего гибрида достался модели Exeed Exlantix ET, а в классе минивэнов лидером назвали Wey 80.
А вот с пикапами определиться не получилось – здесь царило полное равенство. Три модели: GWM Poer, GWM Poer King Kong и Sollers ST9 – набрали лишь по два балла каждая, так что явного победителя в этой категории просто не нашлось.
Третье место общего рейтинга занял кроссовер Jetour T2. В первую десятку также вошли Avatr 12, Exeed Exlantix ET, Haval H9, Voyah Free, Belgee X50, Haval Jolion и GAC GS8. Этот список наглядно показывает, насколько разнообразным и конкурентоспособным стал китайский автопарк в России.
